TBDteam: как продвинуть NFT, если ты не Илон Маск

Как продажу виртуальной одежды, мечей, картин и мемов сделать частью маркетинговой стратегии? Не знаете? А Meta (компания признана экстремистской и запрещена в РФ), Twitter, TikTok, Reddit, Microsoft, Epic Games, Tencent уже интегрируют NFT-технологии и строят метавселенные, а ведь аудитория продуктов этих IT-гигантов необъятна. Команда полносервисного агентства TBDteam рассказала Sostav, что такое NFT через призму маркетинга.

NFT — non-fungible token или «невзаимозаменяемый токен». Слышим токен — понимаем, что понятие пришло из пространства криптовалюты. «Невзаимозаменяемый» — значит уникальный. NFT — сертификат для виртуального объекта, который гарантирует подлинность и даёт на него эксклюзивные права. Картинка, мем, видео, цифровой меч из игры, копия известной картины и просто цифровая картина, даже твит — всё можно конвертировать в NFT и продать. NFT — история про уникальность и цельность и это тесно связано с теми маркетинговыми стратегиями, которые используются для продвижения этого тренда.

Инфлюенсер как двигатель NFT

Большинство скачков спроса на NFT осуществляют известные личности. Модель Кейт Мосс совместно с анонимным арт-объединением выпустила три коротких NFT-ролика: «Прогулка с Кейт», «Поездка с Кейт» и — самый интимный — «Сон с Кейт». Быстрее всего купили «сон», где Кейт лежит в кровати. Потом раскупили и остальные.

Илон Маск спродюсировал трек о невзаимозаменяемых токенах. Он объявил, что собирается продать его как NFT. Слова «Vanity Trophy» («Трофей Тщеславия»), вращаются вокруг золотого шара с надписью «HODL», аббревиатуры фразы «держись за дорогую жизнь», в биткоин-комьюнити используется как призыв не продавать свои токены.

Видео получило большие охваты в Twitter и по неподтверждённым данным было продано за 420 млн догикоинов Майку Винкельману, также известному как Beeple. Пользователи захотели купить даже твит Маска об этой песне, загнанный в формат NFT (есть ресурс, который позволяет сделать из твита NFT).

Это не первый случай, когда твит Маска буквально несколькими словами зарабатывает миллионы. В феврале 2021 года из-за твитов Илона Маска мем-криптовалюта Dogecoin выросла в цене более чем на 60%.

Буквальный перевод Dogecoin с английского — «Собакомонета», криптовалюта названа в честь интернет-мема Doge. «Dogecoin — это народная криптовалюта», — гласит один из твитов миллиардера.

Вирусный маркетинг: несмешная монетизация мемов

Один из самый ярких примеров вирусного маркетинга — мемы. Картинки, которые заставляют плакать и смеяться, стали настоящим «клондайком». Рост популярности NFT позволил известным мемам монетизировать их высокую популярность.

Мем с собакой породы сиба-ину появился в 2010 году. Японка выложила в интернет снимок своей собаки, и он быстро разошёлся по социальным сетям. Пик популярности пришёлся на 2013 год, а спустя пять лет в честь мема была названа криптовалюта Dogecoin.

NFT-токен хозяйка собаки создала и выставила на аукцион в 2021 году. Его купили за $4 млн. Вывод: проект вирусного маркетинга будет процветать, если его персонаж популярен.

NFT как инструмент геймификации для брендов

Уже в 2021 году известные бренды активно использовали NFT как ещё один канал коммуникации с аудиторией. К продвижению через криптоискусство уже прибегли B2C-бренды сектора HoReCa: Burger King, KFC, Pizza Hut и многие другие компании.

В основном, это пока не российская история. Но первые ласточки уже появляются. Курьерская служба «Самокат» выпустила изображения с творчески переосмысленными продуктами питания. Пельмени, колбасу, выпечку и крупы раскрасили в яркие цвета, загнали в токены и разыграли среди покупателей. В будущем список подобных кейсов будет расширяться, но, что важно, конечным потребителем NFT-продуктов будет технически подкованная молодёжь.

В дальнейшем трендвотчеры прогнозируют единое цифровое пространство, где у каждого пользователя будет свой аватар, чей внешний вид можно персонализировать. Instagram (запрещённая в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) уже внедрил функцию аватаров на свои платформы. Возможно скоро термин «NFT» обретёт популярность не только в чатах дискорда и на специализированных платформах, но и окончательно укрепится в цифровом обиходе широкой аудитории.