Таврин и Палий создадут СП для управления брендами Befree и Zarina

Экс-гендиректор «МегаФона» Иван Таврин, управляющий Kismet Capital Group, и владелец «Гем Инвест» Владимир Палий создадут совместное предприятие для управления сетями Zarina, Befree, Love Republic и Sela, сообщает РБК.

Сумма сделки неизвестна, но все необходимые одобрения со стороны госорганов уже получены. Предполагается, что сначала «Гем Инвест» консолидирует 89,9% АО «МФГ», выкупив крупные пакеты акций у иностранных акционеров и частично — у миноритариев. Eastnine, East Capital и Давид Келлерман полностью выйдут из актива, а менеджмент Melon Fashion Group и другие миноритарные акционеры вместе получат 10,1% АО «МФГ».

Затем «ГЕМ Инвест» и Kismet Capital Group создадут совместное предприятие на базе выкупленных акций, поделив доли и инвестиции в нем 50 на 50.

Ранее стало известно, что шведская Eastnine AB продаст российской компании ООО «ГЕМ Инвест» около 36% фэшн-ритейлера Melon Fashion Group. Сумма сделки составляет примерно 15,6 млрд рублей. Основным владельцем MFG должна была стать АФК «Система», желавшая приобрести 47,7% активов. Eastnine искала покупателя на долю в ритейлере с 2019 года. Но «Система» отказалась от сделки.