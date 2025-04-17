Суд вынес решение в пользу Татьяны Ким по делу о разделе имущества с Бакальчуком

Савеловский районный суд Москвы вынес в пользу Татьяны Ким решение о разделе имущества с бывшим супругом Владиславом Бакальчуком. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу РВБ.

«По решению судьи 1% доля в ООО «Вайлдберриз», которой владел Владислав Бакальчук, отошла Татьяне Ким. Татьяна Ким стала владельцем 100% компании», — сообщил представитель организации.

Кроме того, за Татьяной Ким сохраняется 100% ООО «Вайлдберриз Банк» и все средства, находящиеся на ее персональных счетах.

Соосновательница и владелица ООО «Вайлдберриз» Татьяна Ким в начале октября 2024 года сообщила о завершении реструктуризации объединенной компании Wildberries и Russ, которая началась в июне того же года. Ее бывший муж Владислав Бакальчук выступил против этого объединения. В частности, он подал иск против РВБ, «Вайлдберриз» и Ким, пытаясь оспорить передачу активов Wildberries в новую компанию.

Напомним, что в Арбитражном суде рассматриваются и другие иски, связанные с РВБ, «ВБ Девелопмент» (принадлежащий Бакальчуку) и их владельцами.

Брак Татьяны Ким и Владислава Бакальчука был официально расторгнут в феврале этого года. Тогда суд оставил семеро общих детей с предпринимательницей.