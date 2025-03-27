Wildberries через суд требует 42 млрд рублей от «ВБ Девелопмент» Бакальчука

Онлайн-ретейлер Wildberries обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к компании «ВБ Девелопмент» о взыскании 42 млрд руб. задолженности по «неосновательному обогащению, убыткам и процентам за пользование чужими денежными средствами». Об этом пишет ТАСС.

В объединенной компании Wildberries и Russ напомнили, что проектная компания не предоставила отчетность по полученному финансированию на строительство логистических объектов. По данным РВБ, есть основания полагать, что средства могли быть выведены по личному указанию Владислава Бакальчука, учредителя «ВБ Девелопмент».

Ранее Wildberries расторгла договоры с компанией и передала функции технического заказчика другой структуре группы. Во время аудита были выявлены серьезные нарушения, в том числе отсутствие подтверждающих документов о целевом использовании средств.