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18+
04.06.2019 в 15:10

Take Shot в новом ролике напомнил взрослым, от чего на самом деле стоит защищать детей

Какой была бы реальность, если бы дети вели себя так же, как и родители?

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Социальный ролик является так называемым перевертышем жизни семьи, в которой есть ребенок. По словам авторов видео, сразу становится очевидной несправедливость: если дети не могут вести себя так по отношению ко взрослым, то почему взрослые могут вести себя так с детьми?

Ролик представляет собой череду сменяющихся сцен, знакомых до боли каждому родителю: недоеденный завтрак, поздние посиделки у телевизора, вечные споры об окружении и гардеробе. Только в этом видео роль воспитателей примерили на себя дети, а «провинившимися» стали родители.

Екатерина Ганина, креативный директор:

Мы все хотим, чтобы дети росли в безопасности. Мы готовы ограждать их от внешних угроз не только в этот день, но и 365 дней в году. Но иногда именно наша чрезмерная забота и желание воспитать «настоящих людей» становятся той самой угрозой для счастливого детства ребенка.

Повторяя то, что когда-то делали наши родители, мы неосознанно продолжаем череду травмирующих поступков и забываем про основу здоровых отношений с ребенком — уважение и умение слушать. Мы надеемся, что этот ролик заставит родителей и тех, кто только думает о родительстве, улыбнуться и задуматься о том, что такое воспитание. Грубая сила или уважение? Приказы или умение слышать?

Ролик набрал несколько миллионов просмотров в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.

Валерия Травкина, режиссер:

Я не знаю, влияют ли видео ролики на кого-то… Но мне захотелось дать себе обещание не ругать своих будущих детей, не заставлять их ходить на скрипку и есть с ними мороженое до супа.

Равиль Салихов, генеральный продюсер:

Мы все желаем своим детям счастья и делаем, на наш родительский взгляд, все возможное для всестороннего развития. Но иногда мы пытаемся навязать свой сценарий успеха и процветания. Хотя рецепт прост — ребёнок должен стать отдельной личностью со своими устремлениями и мотивацией.

Состав творческой группы:

TAKE SHOT

Режиссер-постановщик — Валерия Травкина
Оператор-постановщик — Сергей Якушев
Художник-постановщик — Александра Зинченко
Художник по костюмам — Анастасия Обыночная
Режиссер монтажа — Даниэл Овруцкий
Саунд дизайнер — Станислав Паушев

Креативный директор — Екатерина Ганина
Продюсеры: Елена Панфилова, Равиль Салихов, Наталья Бутова

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