Take Shot в новом ролике напомнил взрослым, от чего на самом деле стоит защищать детей

Социальный ролик является так называемым перевертышем жизни семьи, в которой есть ребенок. По словам авторов видео, сразу становится очевидной несправедливость: если дети не могут вести себя так по отношению ко взрослым, то почему взрослые могут вести себя так с детьми?

Ролик представляет собой череду сменяющихся сцен, знакомых до боли каждому родителю: недоеденный завтрак, поздние посиделки у телевизора, вечные споры об окружении и гардеробе. Только в этом видео роль воспитателей примерили на себя дети, а «провинившимися» стали родители.

Екатерина Ганина, креативный директор: Мы все хотим, чтобы дети росли в безопасности. Мы готовы ограждать их от внешних угроз не только в этот день, но и 365 дней в году. Но иногда именно наша чрезмерная забота и желание воспитать «настоящих людей» становятся той самой угрозой для счастливого детства ребенка. Повторяя то, что когда-то делали наши родители, мы неосознанно продолжаем череду травмирующих поступков и забываем про основу здоровых отношений с ребенком — уважение и умение слушать. Мы надеемся, что этот ролик заставит родителей и тех, кто только думает о родительстве, улыбнуться и задуматься о том, что такое воспитание. Грубая сила или уважение? Приказы или умение слышать?

Ролик набрал несколько миллионов просмотров в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.

Валерия Травкина, режиссер: Я не знаю, влияют ли видео ролики на кого-то… Но мне захотелось дать себе обещание не ругать своих будущих детей, не заставлять их ходить на скрипку и есть с ними мороженое до супа.

Равиль Салихов, генеральный продюсер: Мы все желаем своим детям счастья и делаем, на наш родительский взгляд, все возможное для всестороннего развития. Но иногда мы пытаемся навязать свой сценарий успеха и процветания. Хотя рецепт прост — ребёнок должен стать отдельной личностью со своими устремлениями и мотивацией.

Состав творческой группы:

TAKE SHOT

Режиссер-постановщик — Валерия Травкина

Оператор-постановщик — Сергей Якушев

Художник-постановщик — Александра Зинченко

Художник по костюмам — Анастасия Обыночная

Режиссер монтажа — Даниэл Овруцкий

Саунд дизайнер — Станислав Паушев

Креативный директор — Екатерина Ганина

Продюсеры: Елена Панфилова, Равиль Салихов, Наталья Бутова