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09.12.2024 в 07:20

14% россиян довольны новогодними подарками от работодателей

Самыми желанными назвали гаджеты и продукты

Только 14% россиян рассказали, что получают хорошие подарки от работодателей на Новый год. 65% сотрудников вовсе не получают никаких подарков или бонусов, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование PR Perfect.

10% респондентов говорят о том, что в их компании ограничиваются новогодним корпоративом, 8% заявили, что работодатели выплачивают 13-ю зарплату или премию, а 3% признаются, что им дарят формальные, некачественные подарки.

Среди самых желанных подарков на Новый год 23% назвали технику или гаджеты, 21% — продукты питания, а 20% — подарочные карты в магазины. Следом за этими категориями по популярности оказались сертификаты на отдых или в спа-салон (18%), подарки для дома и уюта (12%), книги или подписки на сервисы (6%).

55% сотрудников будут довольны любому подарку от работодателя. 29% признаются, что им понравится подарок, если он будет выбран с учетом их интересов и предпочтений. При этом 30% работников не хотят получать подарки «для галочки», а 16% вообще не нужны подарки от работодателя.

Ранее сообщалось, что россияне готовы выделить на празднование Нового года до 30,1 тыс. руб., что на 14% больше, чем фактические траты за прошлый год. Сократить расходы на праздник решили 31% респондентов, тогда как 24% намерены, напротив, увеличить траты.

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