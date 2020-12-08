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08.12.2020 в 10:20

Тайка Вайтити экранизировал сны девушки-геймера в рекламе Xbox

Для записи снов использовали гипноз

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Новозеландский режиссер Тайка Вайтити снял рекламу консоли Xbox Series X, главной героиней стала девушка-геймер MoonLiteWolf. В основу «Осознанной Одиссеи» (Lucid Odyssey) легли реальные сны девушки, которые она видела после использования консоли.

Как сообщает Xbox в описании ролика, для записи снов использовали метод под названием «Целевая культивация сновидения» (Targeted Dream Incubation), который вводит человека в гипнотическое состояние и позволяет контролировать происходящее во сне.

«Это эпическое, наполненное мечтами путешествие перенесет вас из глубин ее яркого воображения на окраины космоса, с множеством поворотов на этом пути», — отмечают авторы и подчеркивают, что даже Аристотель, Томас Эдисон, Эдгар По и Мэри Шелли использовали состояние гипноза для вдохновения.

Ранее Тайка Вайтити снял не менее эпичную рекламу Coca-Cola. В ней Санта-Клаус пересел с традиционной оленьей упряжки за руль грузовика. Видео рассказывает трогательную историю отца, который отправляется в дальнее странствие и проходит через испытания, чтобы передать Санта-Клаусу письмо с заветным желанием дочери.

Xbox Тайка Вайтити
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