Т2 запустил бренд T2 AdTech

Российский мобильный оператор T2 запустил новый бренд T2 AdTech. Это стратегическое направление, которое объединяет все активы компании на рекламном рынке. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Т2.

Новые решения будут построены на продуктовой и технологической синергии между телеком-рынком и AdTech: омниканальном использовании аудиторных данных за счет Stable ID, ИИ-технологий, антифрод-наработок, а также собственного и партнерского инвентаря.

Т2 AdTech — новый игрок на рекламном рынке. Его возглавил директор по монетизации больших данных T2 Антон Мерзляков.

Т2 AdTech сфокусируется на создании новых востребованных продуктов, масштабировании существующих решений и построении партнерств с рекламодателями, провайдерами инвентаря и технологическими игроками. В числе оказываемых услуг: таргетированные размещения в Telegram Ads на основе сегментов больших данных от Т2, мобильный перформанс, data-аналитика online-to-offline, программатик-размещения и другие инструменты, позволяющие измерять бизнес-эффект рекламных кампаний.

Антон Мерзляков, директор по монетизации больших данных Т2 и T2 AdTech: Цель T2 AdTech — ответить на вызовы рекламного рынка, предложить игрокам качественные и масштабируемые решения. Потребитель сегодня перегружен рекламой, любые рекламные коммуникации рискуют остаться незамеченными. Любой аудитории все сложнее выделить действительно важные и релевантные для себя предложения. Как телеком-компания мы круглосуточно находимся рядом с потребителем и знаем, в какой момент, через какой канал и с помощью каких креативов лучше всего донести ценность бренда и продуктовое предложение. Именно это знание позволит нам решать главный вызов современной рекламы — быть услышанной.

В 2024 году Т2 решил выйти на рынок AdTech и купил Yabbi, Redllama и Plazkart.