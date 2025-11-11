Sostav.ru

11.11.2025 в 13:05

Т2 запустил бренд T2 AdTech

Это новый игрок на рекламном рынке

Российский мобильный оператор T2 запустил новый бренд T2 AdTech. Это стратегическое направление, которое объединяет все активы компании на рекламном рынке. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Т2.

Новые решения будут построены на продуктовой и технологической синергии между телеком-рынком и AdTech: омниканальном использовании аудиторных данных за счет Stable ID, ИИ-технологий, антифрод-наработок, а также собственного и партнерского инвентаря.

Т2 AdTech — новый игрок на рекламном рынке. Его возглавил директор по монетизации больших данных T2 Антон Мерзляков.

Т2 AdTech сфокусируется на создании новых востребованных продуктов, масштабировании существующих решений и построении партнерств с рекламодателями, провайдерами инвентаря и технологическими игроками. В числе оказываемых услуг: таргетированные размещения в Telegram Ads на основе сегментов больших данных от Т2, мобильный перформанс, data-аналитика online-to-offline, программатик-размещения и другие инструменты, позволяющие измерять бизнес-эффект рекламных кампаний.

Антон Мерзляков, директор по монетизации больших данных Т2 и T2 AdTech:

Цель T2 AdTech — ответить на вызовы рекламного рынка, предложить игрокам качественные и масштабируемые решения. Потребитель сегодня перегружен рекламой, любые рекламные коммуникации рискуют остаться незамеченными. Любой аудитории все сложнее выделить действительно важные и релевантные для себя предложения. Как телеком-компания мы круглосуточно находимся рядом с потребителем и знаем, в какой момент, через какой канал и с помощью каких креативов лучше всего донести ценность бренда и продуктовое предложение. Именно это знание позволит нам решать главный вызов современной рекламы — быть услышанной.

В 2024 году Т2 решил выйти на рынок AdTech и купил Yabbi, Redllama и Plazkart.

