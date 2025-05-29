Т2, МТС и «билайн» вошли в тройку самых популярных мобильных операторов у зумеров

Составлен топ-10 мобильных операторов у молодежи в 2025 году. На первом месте в рейтинге T2 (бывший Tele2) — им пользуются 32% зумеров. На второй строчке — МТС с долей 25%, на третьей — «билайн» (16%). В топ-5 также вошли «МегаФон» (15%) и Yota (6%). Далее в списке следуют «T-Mobile» (4,1%), MOTIV, Phoenix, Volna mobile и TTK (показали долю менее 2% каждый). Об этом говорится в исследовании приложения Blink для шеринга локации с друзьями. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Компания проанализировала обезличенные данные об активности пользователей в возрасте от 12 до 24 лет в период с января по май 2025 года. Исследование охватило 4,7 млн активных устройств по всей России.

Аналитики также выделили 10 регионов с наибольшим числом молодых пользователей. В Московской области лидирует МТС с долей 34%, далее следуют Т2 (29%), «МегаФон» (18%), «билайн» (12%) и «T-Mobile» (5%). В Ленинградской области на первом месте Т2 (33%), затем идут МТС (27%), «билайн» (18%), «МегаФон» (14%) и «Т-Mobile» (5%).

В Самарской области наибольшую долю занимает «МегаФон» (73%). Показатели у других операторов значительно меньше: МТС — 11%, «билайн» — 6%, Т2 — 5%. У Yota и «T-Mobile» — около 2%. В Татарстане лидируют T2 (44%) и МТС (33%). В Новосибирской области выделяется Т2 (35%), а МТС, «билайн» и «МегаФон» использует примерно одинаковый процент зумеров (19, 15 и 14% соответственно).

В Свердловской области популярны МТС (30%), Т2 (18%) и MOTIV (15%). В Челябинской области лидирует T2 (64%), в Нижегородской — T2 (53%) и «билайн» (22%), в Краснодарском крае — МТС (43%) и «билайн» (21%). В Пермском крае в топе самых востребованных операторов Т2 (44%) и МТС (35%), остальные бренды занимают 3−9%.

Ранее стало известно, что надежность и честность вошли в число основных ассоциаций россиян с мобильными операторами. Ценности доброты и патриотизма также играют роль в формировании имиджа компаний мобильной связи.