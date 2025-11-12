«Т-банк» запустил переводы на кошельки в Alipay и WeChat

«Т-банк» запустил переводы на кошельки китайских платежных систем Alipay и WeChat Pay. Пока услуга доступна только владельцам китайских SIM-карт, однако в будущем сервис откроют и для пользователей с российскими номерами, сообщают «Ведомости».

Ранее пополнение китайских кошельков из России осуществлялось через посредников, что часто было рискованно и дорого. Теперь возможны прямые переводы на сумму от 300 руб. до 1 млн руб. Их обработка занимает до 24 часов.

Сервис может быть полезен российским селлерам и частным покупателям на китайских маркетплейсах, а также туристам и бизнес-путешественникам, регулярно посещающим Китай.

Эксперты считают запуск прямых переводов через крупный российский банк более надежным вариантом, хотя и с ограничениями — прежде всего по лимиту и требованию наличия китайской SIM-карты.

«Т-банк» ранее сотрудничал с Alipay и в 2024 году сообщал о планах открыть филиалы в Шанхае и Сиане. Аналогичные намерения были у Сбербанка и «Альфа-банка», однако пока действующий филиал в Китае есть только у ВТБ.