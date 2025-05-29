Сын владельца «Фармстандарта» открывает кофейни формата to go

Иван Харитонин, сын основателя и основного владельца российской фармкомпании «Фармстандарт», открывает сеть кофеен под брендом 2Grind coffee shop. Несколько кофеен формата to go уже работают в Москве, сообщают «Ведомости».

Открыты корнеры и киоски по адресу офиса «Фармстандарта» на ул. Тестовской, в корпусе МНКЦ им. А. С. Логинова, в одной из клиник «К+31» на западе Москвы, а также кофейня на ул. Воскресенской.

В начале года Харитонин зарегистрировал ООО «2Грайнд кофешоп». Поиском персонала также занимается ИП предпринимателя, следует из данных на HeadHunter.

Помимо «2Грайнд» Ивану Харитонину принадлежит по 47,5% в ООО «Норд лайтс» и ООО «НЛ сити», специализирующихся на деятельности рекламных агентств.

Эксперты предупреждают, что рынок кофеен перенасыщен, а рентабельность на нем падает, поэтому небольшим проектам сложно конкурировать с крупными сетями. По данным «Чек индекса», количество покупок «кофе с собой» в России за период с 1 января по 20 апреля 2025 года выросло на 12% год к году, на столько же увеличилась средняя цена покупки — до 192 руб.

Ранее сообщалось, что ИФНС обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО «Кофе Хаус»,. Юрлицо управляет одноименной сетью кофеен и входит в группу компаний «Шоколадница».