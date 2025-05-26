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26.05.2025 в 12:33

ФНС подала иск о банкротстве «Кофе Хаус»

Компания пока не получила официальных уведомлений от налоговой

Инспекция Федеральной налоговой службы (ИФНС) № 4 по Москве обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО «Кофе Хаус», следует из карточки дела. Юрлицо управляет одноименной сетью кофеен и входит в группу компаний «Шоколадница». Налоговики подали заявление 20 мая, дата рассмотрения иска пока не назначена. Подробности требований не приводятся.

По данным Rusprofile, в 2024 году «Кофе Хаус» получил выручку в размере 1,6 млрд руб., что меньше на 17% относительно предыдущего года. При этом чистая прибыль выросла на 52%, до 121 млн руб. Чистые активы на конец года составили 191 млн руб.

Кроме того, у «Кофе Хаус» есть сертификат на производство жареного зернового кофе, несколько алкогольных лицензий в Москве, права на товарные знаки «Кофе Хауз» и «Фабрика кофе "Вари и пей"», договоры аренды и доменные имена сети.

Согласно данным сайта сети кофеен «Кофе Хауз», сейчас под этим брендом в Москве работают пять точек.

Основным владельцем группы «Шоколадница» считается предприниматель Александр Колобов. В 2020 году из бизнеса вышел его партнер Симан Поваренкин, которому отошли рестораны KFC, Pizza Hut и Panda Express в рамках раздела активов.

В ГК «Шоколадница» подчеркнули, что на данный момент не получили официального уведомления от налоговых органов и не располагают информацией о размере возможной задолженности. Там также указали, что «Кофе Хауз» в настоящее время не ведет никакой деятельности и не имеет активов.

ФНС «Кофе Хауз» Кофе Хаус ИФНС
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