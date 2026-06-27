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27.06.2026 в 13:34

Swatch потребовала от Samsung $170 млн за копирование дизайна часов

Производителя электроники обвинили в незаконном использовании образов известных часов швейцарского бренда

Швейцарская Swatch Group подала иск против Samsung Electronics, потребовав взыскать с компании около $170 млн за нарушение прав на интеллектуальную собственность, пишет Financial Times.

Поводом для разбирательства стали цифровые циферблаты для смарт-часов Samsung. По версии Swatch, через фирменный магазин компании распространялись дизайны, копирующие внешний вид часов таких брендов, как Omega, Longines, Tissot, Blancpain и Breguet, входящих в группу.

В Великобритании и ЕС эти виртуальные циферблаты в период с 2015-го по 2019 год скачали около 160 тыс. раз, утверждает Swatch. Швейцарская компания оценила ущерб в $170 млн.

В иске утверждается, что Samsung несет ответственность за распространение спорного контента, даже если его создавали сторонние разработчики. Swatch считает, что компания контролировала платформу, получала доход от размещения циферблатов и не предприняла достаточных мер для защиты прав владельцев брендов.

Помимо денежной компенсации, швейцарский производитель требует запретить дальнейшее использование спорных дизайнов и удалить их с платформы.

Ранее Дуа Липа обвинила Samsung в незаконном использовании ее образа для продажи телевизоров. Певица потребовала $15 млн за размещение ее фото на коробках с техникой.

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