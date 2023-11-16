Гонщик Роман Русинов представил российский суперкар Rossa

В России появился новый суперкар, который получил название Rossa — сокращение от «Российские спортивные автомобили». Прототип автомобиля показали в рамках старта нового сезона премии «Новинка Года» от «Авто.ру». Суперкар представил создатель проекта, российский автогонщик Роман Русинов.

«Изначально эту машину планировали как one off, но созданный концепт-кар дал мне идею создать бренд Rossa, что значит «Российские спортивные автомобили». Для многих концепт — это что-то очень абстрактное и статичное, но в случае с Rossa все не так», — цитирует Русинова «Автопилот».

По словам гонщика, первый тестовый экземпляр Rossa «позволил провести большое количество испытаний и проделать очень серьёзную работу над ошибками, значительно улучшить команду и сфокусировать высоко мотивированных профессионалов своего дела на новой цели».

Как пишет «Авто.ру», концепция Rossa предполагает ориентированность купе на гоночные соревнования классов GT2/GT3. При этом автомобиль с максимальной скоростью 380 км/ч будет допущен на дороги общего пользования.

Отмечается, что будущая модель будет отличаться от прототипа не только дизайном, а также габаритами и конструкцией. В работе над суперкаром задействованы российские дизайнеры и инженеры, будут использоваться российские технологии и производственные мощности. Однако часть компонентов закажут у зарубежных производителей.

Ориентировочно гоночная версия Rossa, соответствующая требованиям категории GT2, будет представлена в 2024 году. На 2025-й запланировано производство клиентских автомобилей, а на 2026 году — выход версии GT3 и омологационная партия дорожных суперкаров.