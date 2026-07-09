SuperJob сменил владельца

Бывший первый вице-президент Газпромбанка Андрей Зокин стал владельцем 80% сервиса по поиску работы SuperJob. Ранее доля в 20% была оформлена на бизнесмена лично, а затем передана его компании АО «Энергоинвест». В конце мая структура увеличила свою долю до 80%, тогда как оставшиеся 20% сохранила генеральный директор SuperJob Анастасия Чучалова, сообщают «Ведомости».

По оценке участников рынка, стоимость приобретенного пакета может составлять от 250 до 350 млн руб. При этом эксперты отмечают, что сделка могла пройти с дисконтом, поскольку по итогам 2025 года выручка сервиса снизилась почти на 35%, что повлияло на рыночную оценку бизнеса.

В SuperJob сообщили, что привлеченные инвестиции будут направлены на развитие технологической платформы, а также совершенствование сервисов для работодателей и соискателей. При этом компания не планирует менять операционную модель, команду или систему управления, сохранив прежний курс развития.

Андрей Зокин, основавший «Энергоинвест» в 2021 году, также является крупным акционером IVA Technologies, группы «ХайТэк» и золотодобывающей компании Z.Gold.

Ранее SuperJob запустил маркетплейс вакансий и резюме для автономных ИИ-работников, способных выполнять задачи без постоянного участия человека.