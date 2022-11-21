SuperJob: каждый седьмой россиянин доверяет рекламе, если в ней есть знаменитость

Доверие россиян к рекламе остается низким, большинство жителей не верят ей. И только 16% заявили, что доверяют рекламе, если в ней есть знаменитость, выяснил SuperJob.

71% россиян заявили, что совсем не верят рекламе. При этом женщины доверяют рекламе со звездами чаще мужчин: 18% против 14% соответственно. О своем недоверии к рекламе высказались 74% мужчин и 68% женщин соответственно.

Реклама со знаменитостями, которой чаще доверяют респонденты (в порядке убывания числа упоминаний):



1. «МТС» — Дмитрий Нагиев;

2. Банк «Открытие» — Константин Хабенский;

3. Ozon — Дмитрий Маликов;

4. Ozon — Полина Гагарина;

5. «Совкомбанк» — Сергей Безруков;

6. Банк «ВТБ» — Николай Дроздов;

7. Gloria Jeans — Клава Кока (Клавдия Высокова);

8. «МегаФон» — Азамат Мусагалиев;

9. Zenden — Сергей Жуков;

10. «Яндекс.Маркет» — Баста (Василий Вакуленко).

По данным опроса «Анкетолога» и MOTIVE agency & production, россияне больше всего доверяют рекомендациям товаров и услуг от друзей в соцсетях (47%), а также отзывам на маркетплейсах (42,8%) и сайтах-отзовиках (40,9%). Наименьший интерес у потребителей вызвала реклама в соцсетях и на YouTube.