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25.11.2024 в 10:50

Число вакансий на российском рынке труда выросло в 1,7 раза за два года

Темп прироста количества резюме не покрывает кадровые потребности игроков

Количество вакансий на российском рынке труда выросло в 1,7 раза за последние два года. При этом кадровый голод ощущается в производственных и логистических компаниях, в сфере услуг и IT. Таковы данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

По сравнению с 2023 годом число вакансий увеличилось на 10%. Прошлогодний результат в 1,5 раза превысил показатели 2022-го. За два года вакансий на рынке труда России стало больше в 1,7 раза. Однако темп прироста числа резюме не покрывает кадровые потребности рынка, сказано в результатах исследования.

Большинство российских компаний (81%) сталкиваются с нехваткой кадров. Особенно остро проблема ощущается в производственном секторе, логистике, сфере услуг и IT. 91% компаний не сокращают штат, а 98% — своевременно выплачивают заработную плату сотрудникам.

Количество вакансий за последний год выросло на 19% в промышленности, в строительстве — на 17%, в ретейле — на 10%, в транспортной отрасли — на 15%, в IT-сфере — на 9%, в туризме и общепите — на 20%, в службах доставки — на 12%.

В 2024 году HoReCa стала сферой с самым высоким темпом прироста спроса на персонал, причем за последние два года число вакансий в отрасли увеличилось на 63%. Эксперты считают, что лучшие результаты в привлечении и удержании работников в HoReCa покажут те компании, которые делают упор на обучение новичков.

Кроме того, по прогнозам аналитиков SuperJob, в течение 2025 года в России ожидается стабильный высокий спрос на вакансии курьеров, возможен прирост в 10−15% благодаря развитию электронной коммерции и дальнейшему расширению в регионы.

Лидером по общему числу вакансий стала промышленность. В 2023 году прирост вакансий превысил 120%, за два года их количество выросло в 2,5 раза.

Ранее сообщалось, что в России за 10 месяцев 2024 года самыми востребованными специалистами в сфере дизайн-разработки стали графические дизайнеры. Число вакансий на эту должность составило 9755. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 18%.

Superjob вакансии исследование Рынок труда
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