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18+
16.05.2025 в 08:00

Суд удовлетворил иск Wildberries к компании Бакальчука

«ВБ девелопмент» обязали выплатить 713 млн рублей

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Wildberries к проектной компании «ВБ девелопмент». Иск на сумму 712,9 млн руб. был подан 20 февраля, сообщает ТАСС.

Претензии связаны с неуплатой займа, выданного компании Wildberries. Срок его погашения прошел, однако деньги возвращены не были. По данным ЕГРЮЛ, учредителем компании «ВБ девелопмент» является Владислав Бакальчук.

В конце марта Wildberries также подала в арбитражный суд иск к «ВБ девелопмент» на 42 млрд рублей, поскольку проектная компания не смогла отчитаться за предоставленное ей финансирование.

В конце прошлого года Wildberries расторгла договоры с компанией и передала функции технического заказчика другой структуре группы. Во время аудита были выявлены серьезные нарушения, в том числе отсутствие подтверждающих документов о целевом использовании средств.

Wildberries
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