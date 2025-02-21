Wildberries подал иск на 713 млн рублей к «ВБ Девелопмент»

ООО «Вайлдберриз» подало иск против ООО «ВБ Девелопмент», принадлежащему Владиславу Бакальчуку, в Арбитражный суд Московской области. Такая информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Заявление было подано 20 февраля. Сумма исковых требований составляет 712,9 млн руб. Заседание по делу назначено на 27 марта.

Претензии компании связаны с неуплатой «ВБ Девелопмент» займа, выданного Wildberries. «Срок его погашения прошел, но деньги не возвращены. В связи с этим принято решение истребовать средства через суд», — рассказали «Интерфаксу» в РВБ (объединенной компании Wildberries и Russ).

В середине сентября прошлого года РВБ сообщила о планах подать иск к «ВБ Девелопмент» на 27 млрд руб. из-за невыполнения компанией своих обязательств. К концу сентября сумма претензий выросла до 37 млрд руб.

В октябре «ВБ Девелопмент» подала к Бакальчуку иск на 37 млрд руб. из-за убытков, наступивших в результате неисполнения предпринимателем своих обязательств перед Wildberries. А сам Wildberries расторгнул договоры с «ВБ Девелопмент».

В январе этого года «ВБ Девелопмент» подала иск к Wildberries на 10 млрд руб. Компания захотела взыскать вознаграждение за построенные объекты и выполненные работы.