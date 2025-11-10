Sostav.ru

10.11.2025 в 13:30

Суд отличил «Эдомари» от «Йодомарина»

Решение Роспатента, отказавшегося регистрировать товарный знак для муколитического средства, оспорено

Иностранная компания Lykos Pharma LTD обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента, отказавшего зарегистрировать товарный знак «Эдомари», так как он схож до степени смешения с товарным знаком «Йодомарин», принадлежащим «Берлин-Хеми».

Lykos Pharma указывает, что спорное обозначение выполнено в оригинальной графической манере с использованием графического элемента, что свидетельствует, по мнению заявителя, об отсутствии графического сходства между сравниваемыми обозначениями.

Компания заявила, что Роспатент некорректно оценил сходство обозначений, не проведя должного семантического анализа — по мнению заявителя, слово «Йодомарин» имеет смысловое значение («йод морского происхождения»), тогда как спорное обозначение такого значения не несет.

Заявитель не согласен с выводами ведомства о фонетическом сходстве и утверждает, что названия различаются по звучанию и не могут вызвать смешение у потребителей. Также компания указала, что Роспатент необоснованно проигнорировал результаты социологического исследования Института социологии РАН, подтверждающие отсутствие риска путаницы — оба обозначения давно сосуществуют на рынке и используются для разных лекарственных препаратов, а покупатели, проявляющие повышенную внимательность при выборе медикаментов, не спутают их.

Суд счел, что рассматриваемые товарные знаки не являются сходными по фонетическому и графическому сходству. Кроме того, «Йодомарин» представляет собой йодсодержащий препарат, а «ЭДОМАРИ» — муколитическое средство. Медицинские препараты не являются товарами широкого потребления, в связи с чем при их выборе потребители должны быть более осмотрительны и внимательны к информации о товаре. Более того, лекарственные препараты приобретаются для лечения конкретных заболеваний, как правило, по назначению врача.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам признал недействительным решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «Эдомари».

Ранее МТС обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Arion. Его охрана мешает компании в регистрации собственного бренда.

Юлия Топольская
