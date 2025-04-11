Суд отказался отменять запрет на ведение разбирательств с российским «Гуглом» в США

Московский Арбитражный суд отказал структурам корпорации Google, просившим отменить запрет для Google Ireland Limited вести разбирательства в американском суде в отношении российской «дочки» Google (ООО «Гугл») и ее конкурсного управляющего Валерия Таляровского. Об этом сообщает РИА Новости.

В январе Московский суд по заявлению Таляровского запретил Google Ireland Limited продолжать разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния, в которых компания требует запретить Таляровскому оспаривать ее сделки с ООО «Гугл».

В начале апреля американские Google LLC, Google International LLC и Google Ireland Limited направили в суд в электронном виде заявления об отмене обеспечительных мер.

В 2022 году ООО «Гугл» обратилось в суд для признания его банкротом. В компании объясняли это невозможностью исполнения денежных обязательств. В 2023 году суд признал «дочку» Google банкротом и открыл в компании конкурсное производство. В 2024 году «Гугл» впервые за четыре года получил прибыль.

Тем временем конкурсный управляющий «дочки» Google продолжает охоту за деньгами на счетах рекламных агентств. Так, суд арестовал 157 млн руб. компании «Групформедиа».