Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Voskhod Agency
DDB Navigator inside
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
31.08.2025 в 10:37

Суд ограничил доступ к сервису премиальных авто Wheely

Платформу подозревают в нарушении требований в сфере борьбы с терроризмом

Мещанский суд Москвы ограничил доступ к сайту и мобильному приложению сервиса заказа премиальных автомобилей Wheely. Основанием для такого решения стали выявленные нарушения в части соблюдения антитеррористических требований, сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

Согласно судебным материалам, сервис не выполнил ряд предписаний, связанных с безопасностью и обработкой данных пользователей. Подробности дела не раскрываются, однако ограничения могут напрямую повлиять на работу платформы и ее клиентов в России.

Wheely позиционирует себя как сервис премиальных перевозок, ориентированный на бизнес-аудиторию и частных клиентов. Компания активно развивала российское направление с момента выхода на рынок, делая ставку на высокий уровень сервиса и конфиденциальность.

В отрасли считают, что судебные ограничения могут осложнить работу бренда и снизить его конкурентоспособность на рынке. Эксперты отмечают, что подобные решения в сегменте премиальных сервисов усиливают давление на игроков, для которых ключевым является доверие клиентов и стабильность доступа к услуге.

Wheely основал сын экс-главы Пермского края Олега Чиркунова Антон. Первые перевозки компания начала в 2012 году в Москве, а в 2019 году штаб-квартиру компании перенесли в Лондон. Wheely работает в Париже, Лондоне, Дубае, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Wheely
Новости по теме
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.