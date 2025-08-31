Суд ограничил доступ к сервису премиальных авто Wheely

Мещанский суд Москвы ограничил доступ к сайту и мобильному приложению сервиса заказа премиальных автомобилей Wheely. Основанием для такого решения стали выявленные нарушения в части соблюдения антитеррористических требований, сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.



Согласно судебным материалам, сервис не выполнил ряд предписаний, связанных с безопасностью и обработкой данных пользователей. Подробности дела не раскрываются, однако ограничения могут напрямую повлиять на работу платформы и ее клиентов в России.



Wheely позиционирует себя как сервис премиальных перевозок, ориентированный на бизнес-аудиторию и частных клиентов. Компания активно развивала российское направление с момента выхода на рынок, делая ставку на высокий уровень сервиса и конфиденциальность.



В отрасли считают, что судебные ограничения могут осложнить работу бренда и снизить его конкурентоспособность на рынке. Эксперты отмечают, что подобные решения в сегменте премиальных сервисов усиливают давление на игроков, для которых ключевым является доверие клиентов и стабильность доступа к услуге.

Wheely основал сын экс-главы Пермского края Олега Чиркунова Антон. Первые перевозки компания начала в 2012 году в Москве, а в 2019 году штаб-квартиру компании перенесли в Лондон. Wheely работает в Париже, Лондоне, Дубае, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.