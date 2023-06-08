Сервис премиального такси Wheely провёл ребрендинг

Сервис премиального такси Wheely, который основал сын бывшего губернатора Пермского края, сменил логотип и фирменный стиль, сообщает Forbs.

Ребрендинг приурочен к выходу «за рамки транспортных услуг» и символизирует «поворотный момент для компании, которая недавно отметила свое десятилетие». В приложении сервиса появилась услуга Concierge — клиенты могут заказать себе личного помощника.

Новый визуальный образ был создан вместе с дизайнерами лондонского агентства Commission. Обновлённый круглый логотип Wheely «отсылает к мысли о печати качества, часовых циферблатах, колесе и движении вперёд». Фирменным оттенком бренда выбран «цвет песчаника», по задумке дизайнеров он должен напоминать клиентам о песочных часах и автомобильном салоне из кожи.

В компании подчеркнули, что новый стиль — это часть масштабной инициативы компании, поскольку в её планах — выход на ещё большее количество рынков.

Wheely основал сын экс-главы Пермского края Олега Чиркунова Антон. Первые перевозки компания начала в 2012 году в Москве, а в 2019 году штаб-квартиру компании перенесли в Лондон. По информации на сайте Wheely, сейчас компания работает в городах России (Москве, Сочи, Санкт-Петербурге), а также в Лондоне, Париже и Дубае (по приглашению). В прошлом году компания закрыла офисы в Екатеринбурге и Перми.