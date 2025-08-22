Суд отказал издательству «Просвещение» в иске против ФАС

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска издательства «Просвещение» к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Издатель пытался оспорить требование перечислить в бюджет 2,3 млрд руб., которые ФАС признала незаконно полученным доходом. Об этом сообщает РБК.

Представитель ФАС заявил в суде, что по всем спорным товарным линиям учебников доля «Просвещения» превышала 90%. Кроме того, цены на учебники росли быстрее их себестоимости, что, по мнению службы, указывало на злоупотребление доминирующим положением.

В издательстве настаивали, что рост цен объяснялся в том числе увеличением себестоимости, а также влиянием западных санкций. Представители компании заявили, что ФАС нарушила порядок проверки и допустила ошибки при расчетах рентабельности.

Антимонопольная служба, напротив, привела конкретные примеры: например, учебник, продававшийся за 700 руб., имел себестоимость 277 руб. ФАС подчеркнула, что взыскание не является штрафом, а представляет собой изъятие дохода, который компания не должна была получить при добросовестном ценообразовании.

«Просвещение» пыталось добиться переноса рассмотрения дела для мирного урегулирования спора, однако суд ходатайство не удовлетворил. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, что «Просвещение» обратилось в суд с иском против ФАС в феврале 2025 года после того, как регулятор обязал издательство перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере 2 млрд 33 млн 636 тыс. 879 руб.