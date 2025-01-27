Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Okkam

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.01.2025 в 13:45

ФАС обязала «Просвещение» вернуть в бюджет 2 млрд рублей из-за высоких цен на учебники

Служба признала, что издательство занимает доминирующее положение на рынках издания школьных учебников

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала издательство «Просвещение» вернуть в бюджет более 2 млрд руб. незаконно полученного дохода из-за высоких цен на школьные учебники. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

ФАС установила, что «Просвещение» «занимает доминирующее положение» на рынках издания школьных учебников по предметным линиям «русский язык», «история», «биология». Ранее служба возбудила антимонопольное дело в отношении организации.

В ходе разбирательства выяснилось, что рост цен на учебники существенно превысил расходы на их производство и реализацию. Отмечается, что это привело к сверхнормативной рентабельности, значительно превышающей среднеотраслевой уровень.

В результате ФАС признала издательство нарушившим антимонопольное законодательство и обязала вернуть в бюджет незаконно полученный доход в размере 2 033 636 879 руб. Кроме того, ведомство предписало «Просвещению» снизить цены на учебники. ФАС проконтролирует выполнение этих предписаний.

В пресс-службе «Просвещения» заявили РБК, что ведут «открытый и активный» диалог с регулятором. «Нами представлены исчерпывающие данные относительно ценообразования на учебники по русскому языку, биологии и истории, издававшиеся в период 2021−2022 годов, свидетельствующие об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства», — подчеркнули в компании.

ФАС Просвещение учебники
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.