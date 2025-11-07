Суд частично аннулировал в РФ два товарных знака Victoria's Secret

Суд по интеллектуальным правам частично аннулировал в России два товарных знака американской Victoria's Secret. Иск был подан гонконгской компанией Multigoods Production в июле 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.

Multigoods Production требовала прекратить правовую охрану трех товарных знаков Victoria's Secret из-за того, что они не используются в России. Суд удовлетворил требования частично в отношении двух знаков — Victoria's Secret и Victoria's Secret Pink, зарегистрированных в 2010 году и сохранявших свое действие для ряда товаров (солнцезащитных очков, бижутерии, ювелирных изделий, компьютеров, игрушек, чемоданов, сумок, зонтов и т. д. ).

При этом суд полностью отклонил требование по комбинированному знаку со словесным элементом Victoria's Secret на фоне темно-розовых и светло-розовых полос. Знак был зарегистрирован компанией в России в 2014 году и распространяется на подарочные карты, коробки, сумки, услуги магазинов по продаже товаров.

С мая по ноябрь прошлого года Multigoods Production подала в Суд по интеллектуальным правам 20 исков к иностранным компаниям. От иска к правообладателю серии брендов Akai компания отказалась. Также ей вернули исковые заявления к Jaguar Land Rover Limited, Funai Electric Co, JT Trading Corporation Ltd и другим организациям.

Ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак Victoria’s Secret по классам № 3, 25 Международной классификации товаров и услуг. Компания сможет производить косметику, средства по уходу и одежду.