Суд частично аннулировал в РФ два товарных знака Victoria's Secret

Суд по интеллектуальным правам частично аннулировал в России два товарных знака американской Victoria's Secret. Иск был подан гонконгской компанией Multigoods Production в июле 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.
Multigoods Production требовала прекратить правовую охрану трех товарных знаков Victoria's Secret из-за того, что они не используются в России. Суд удовлетворил требования частично в отношении двух знаков — Victoria's Secret и Victoria's Secret Pink, зарегистрированных в 2010 году и сохранявших свое действие для ряда товаров (солнцезащитных очков, бижутерии, ювелирных изделий, компьютеров, игрушек, чемоданов, сумок, зонтов
При этом суд полностью отклонил требование по комбинированному знаку со словесным элементом Victoria's Secret на фоне темно-розовых и светло-розовых полос. Знак был зарегистрирован компанией в России в 2014 году и распространяется на подарочные карты, коробки, сумки, услуги магазинов по продаже товаров.
С мая по ноябрь прошлого года Multigoods Production подала в Суд по интеллектуальным правам 20 исков к иностранным компаниям. От иска к правообладателю серии брендов Akai компания отказалась. Также ей вернули исковые заявления к Jaguar Land Rover Limited, Funai Electric Co, JT Trading Corporation Ltd и другим организациям.
Ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак Victoria’s Secret по классам № 3, 25 Международной классификации товаров и услуг. Компания сможет производить косметику, средства по уходу и одежду.