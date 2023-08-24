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18+
24.08.2023 в 18:00

Subway объявил о продаже бизнеса

Активы компании переходят инвестиционной компании Roark Capital

Subway объявил о продаже бизнеса инвестиционной компании Roark Capital, следует из сообщения компании на официальном сайте.

Сроки закрытия сделки зависят от решения регулирующих органов. Сумма сделки не названа. The Wall Street Journal писал, что стоимость компании оценивается в $9,6 млрд.

«Сделка сочетает глобальное присутствие Subway и силу бренда с глубоким опытом Roark в ресторанном бизнесе и франчайзинговом бизнесе», — указано в пресс-релизе.

Roark владеет активами на сумму в $37 млрд. Компания инвестирует в организации, работающие в сфере франзайзинга, бизнес-услуг и потребительских товаров.

По словам гендиректора Subway Джона Чидси, сделка отражает ценность бренда и долгосрочный потенциал роста компании. Он отметил, что вместе с Roark у компанию ждёт «светлое будущее», а Subway продолжит вести политику взаимовыгодного партнёрства для франчайзи.

На днях стало известно, что приобрести сеть также желают другие инвестиционные компании, включая TDR и Sycamore, однако в последние дни Roark стала лидером. О том, что Subway ищет покупателей стало известно в начале текущего года. Для этих целей компания наняла консультантов. Стоимость бизнеса оценивалась на тот момент в $10 млрд.

Subway
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