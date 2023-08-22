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22.08.2023 в 11:10

Инвесткомпания Roark Capital намерена приобрести американский Subway

На сеть также претендуют компании TDR и Sycamore

Американская инвестиционная компания Roark Capital вскоре выкупит сеть ресторанов быстрого питания Subway приблизительно за $9,6 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, приобрести сеть также претендуют другие инвестиционные компании, включая TDR и Sycamore, однако в последние дни Roark стала лидером. Сделка может быть объявлена уже на этой неделе.

О том, что компания ищет покупателей стало известно в начале текущего года. Для этих целей компания наняла консультантов. Стоимость Subway оценивалась на тот момент в более чем $10 млрд. WSJ отмечал, что компания переживает не лучшие времена.

В 2012 году компания получила максимальную за этот период выручку в $18 млрд — почти вдвое больше, чем показатель 2021 года. Кроме того, число конкурентов фастфуда выросло, а некоторые франчайзи отказались от сотрудничества. Также в последние годы компания проводила серьёзную реструктуризацию, закрывая убыточные точки, сокращая сотрудников, меняя меню, отмечает WSJ.

Компания Subway основана в 1965 году в США как небольшое кафе с сэндвичами. До сих пор сеть принадлежит семьям своих основателей — Питера Бака и Фреда Делюки. В 2021 году выручка компании выросла на 13%, достигнув $9,4 млрд.

Subway Сделка бизнес
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