Субтитры вместо звука. Исследование Verizon Media и Publicis Media

Люди все чаще отказываются от звука при просмотре видео. Как следует из данных совместного исследования Verizon Media и Publicis Media, так поступает каждый четвертый респондент, находясь в личном пространстве и два из трех в публичном. Причем, проблем со слухом у подавляющего числа респондентов нет. Между тем, рекламодатели активно работают со звуком в рекламе, разрабатывая все новые и новые приемы: джинглы, аудиобрендинг и т. д. Все напрасно? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, причины отказа людей от звуковой дорожки.

Зачем нужна тишина

Основных причин отказа от звукового сопровождения видео две. Во-первых, люди не хотят мешать другим, а во-вторых, не хотят отвлекаться от своих дел, занимаясь сразу несколькими из них. Причем, первый мотив встречается существенно чаще, как это следует из приведенной ниже диаграммы.

Основные причины просмотра видео без звука, доля, %

Но если люди выключают звук, то что может заменить его? Субтитры! 80% респондентов утверждают, что они с большей вероятностью просмотрели бы то или иное видео, если оно сопровождалось субтитрами. Какая тематика этого своеобразного вида контента наиболее востребована?

Полезные советы и полезная информация

Лидером своеобразного рейтинга тематик стали рекомендательные и информационные видео: лайфхаки, кулинарные рецепты, новости и т. п. На другой стороне спектра видео о стиле жизни и моде, часто сопровождаемые музыкой, которая не передается с помощью букв.

В каких видео люди ожидают увидеть субтитры, доля, %

Реклама с субтитрами лучше запоминается

Видео с субтитрами — это не только своего рода реверанс в сторону зрителя. Рекламодатели могут добиться большего эффекта, если объединят возможности звукового и текстового контента. Например, появление субтитров в мобильном видео в первые несколько секунд положительно влияют на эффективность рекламы. Повышается не только запоминаемость рекламируемого бренда, но и степень ассоциации ролика с продвигаемым брендом.

Выгоды рекламодателей от появления субтитров в видеорекламе на мобильных устройствах, доля, %

Несмотря на то, что все приведенные выше данные получены в результате опроса жителей США (всего 5616 респондентов), общие тенденции, скорее всего, носят универсальный характер. Хорошо известно, что тренды стран развитого Запада через 2 — 3 года приходят к нам. А в цифровую эпоху все происходит быстрее.