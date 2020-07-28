Студия Артемия Лебедева предложила новый флаг России и обложку Конституции

Студия Артемия Лебедева:

Что бы там ни голосили

неприятели о ней,

Конституция России

стала мягче и плавней!

Пусть всё те же элементы,

но теперь из года в год

шире поле градиента

и диффузия идет!

Каждый элемент в узоре

с остальными сросся так,

чтоб единство территорий

не сумел оспорить враг!

Слишком просто раньше было:

белый там, а красный тут.

Нужно больше мягкой силы!

Безопасность и уют!

Дружба стала общим делом,

нашей общею судьбой:

будь ты красным или белым,

но краями — голубой.