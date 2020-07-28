Студия Артемия Лебедева предложила новый флаг России и обложку Конституции

Студия Артемия Лебедева представила градиентный вариант флага России и обложки Конституции после недавнего голосования по поправкам. Результат и процесс создания опубликованы на сайте.
Также в студии предложили оформлять итоги социологических опросов граждан с помощью градиента.
Разработка заняла 15 дней. К своим предложениям студия добавила стихотворение.
Студия Артемия Лебедева:
Что бы там ни голосили
неприятели о ней,
Конституция России
стала мягче и плавней!
Пусть всё те же элементы,
но теперь из года в год
шире поле градиента
и диффузия идет!
Каждый элемент в узоре
с остальными сросся так,
чтоб единство территорий
не сумел оспорить враг!
Слишком просто раньше было:
белый там, а красный тут.
Нужно больше мягкой силы!
Безопасность и уют!
Дружба стала общим делом,
нашей общею судьбой:
будь ты красным или белым,
но краями — голубой.
Ранее Артемий Лебедев снялся в ролике RT, где известные люди призывали голосовать за поправки. В начале июня дизайнер объяснил свое участие в видео и заявил, что был уверен — пункт об «обнулении» сроков президента Владимира Путина к предлагаемым изменениям не относится.