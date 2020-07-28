Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+14
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.07.2020 в 10:30

Студия Артемия Лебедева предложила новый флаг России и обложку Конституции

«Будь ты красным или белым, но краями — голубой»

15

Студия Артемия Лебедева представила градиентный вариант флага России и обложки Конституции после недавнего голосования по поправкам. Результат и процесс создания опубликованы на сайте.

Студия Артемия Лебедева
Студия Артемия Лебедева

Также в студии предложили оформлять итоги социологических опросов граждан с помощью градиента.

Студия Артемия Лебедева

Разработка заняла 15 дней. К своим предложениям студия добавила стихотворение.

Студия Артемия Лебедева:

Что бы там ни голосили

неприятели о ней,

Конституция России

стала мягче и плавней!

Пусть всё те же элементы,

но теперь из года в год

шире поле градиента

и диффузия идет!

Каждый элемент в узоре

с остальными сросся так,

чтоб единство территорий

не сумел оспорить враг!

Слишком просто раньше было:

белый там, а красный тут.

Нужно больше мягкой силы!

Безопасность и уют!

Дружба стала общим делом,

нашей общею судьбой:

будь ты красным или белым,

но краями — голубой.

Ранее Артемий Лебедев снялся в ролике RT, где известные люди призывали голосовать за поправки. В начале июня дизайнер объяснил свое участие в видео и заявил, что был уверен — пункт об «обнулении» сроков президента Владимира Путина к предлагаемым изменениям не относится.

Студия Артемия Лебедева Артемий Лебедев Россия поправки в конституцию
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Дизайн
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.