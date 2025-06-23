Стриминги не согласны с новыми авторскими отчислениями

Участники российского медиарынка, включая представителей онлайн-кинотеатров, выступили против новой инициативы Российского авторского общества (РАО), которое предложило взимать авторские отчисления за трансляцию музыкальных произведений, ретранслируемых с ТВ и радио в интернете. В опубликованном меморандуме организация утверждает, что даже при цифровой ретрансляции необходимо выплачивать вознаграждение правообладателям. Представители стримингов отмечают, что такой подход выходит за рамки действующего законодательства и влечет риски судебных исков и финансовой нагрузки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Юристы и представители медиасервисов, опрошенные изданием, подчеркивают, что меморандум РАО не имеет силы закона и может быть оспорен. Например, в «МТС Медиа» настаивают на том, что существующая система правового регулирования уже учитывает специфику использования контента, а онлайн-кинотеатры технически не осуществляют «сообщение в эфир или по кабелю». Источники на медиарынке считают, что меморандум — это попытка РАО создать прецедент и в будущем легализовать инициативу на законодательном уровне.

Руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха предупреждает, что в случае поддержки позиции РАО судами, онлайн-сервисы рискуют не только дополнительными расходами, но и ретроспективными выплатами за прошлые периоды. По его словам, за 2024 год общество подало 1,9 тыс. исков на 350,8 млн руб. Годом ранее число поданных исков превысило 2 тыс., общая сумма взысканий составила 278 млн руб.

В крупных видеосервисах, «Кинопоиске», Wink и «Иви», а также в «Газпром-медиа холдинге» (управляет онлайн-кинотеатром Premier и видеосервисом Rutube) воздержались от комментариев.

Ранее отраслевые ассоциации из музыкальной, анимационной, кинопроизводственной и книжной сфер потребовали повысить сумму взысканий за нарушение исключительных прав. Сейчас минимальный штраф составляет 10 тыс. руб., предлагается увеличить его до 50 тыс. для физлиц и до 100 тыс. руб. для юрлиц.