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16.12.2024 в 14:10

«Т-Страхование» запустило пилот по страхованию роботов-доставщиков

Устройства страхуют от пожаров, ударов молний, противоправных действий третьих лиц

«Т-Страхование» запускает пилотный проект по страхованию роботов-доставщиков «Яндекса», перевозящих небольшие грузы, посылки, продукты и доставляющих еду из ресторанов. На первом этапе проекта застраховано 10 роботов-роверов сроком на 12 месяцев, сообщает пресс-служба «Т-Банка».

Страховой пакет включает в себя такие риски, как пожар, удар молнии, другие стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц, механические повреждения, с которыми роботы могут столкнуться при доставке заказов.

Иван Мироненко, гендиректор «Т-Страхования»:

Запуск этого пилотного проекта — первый шаг для подготовки документальной базы для страхования роботов в логистике. Потенциал такого рынка достаточно большой — с каждым годом различные компании всё больше применяют автономные технологии, особенно в логистике. Мы надеемся, что старт нашего сотрудничества с «Яндексом» поможет сформировать необходимый базис для изучения потенциала такого страхового продукта.

Летом стало известно, что «Яндекс» объединит разработку беспилотных авто и роботов-доставщиков под одним брендом.

Яндекс Страхование Роботы «Т-Банк» «Тинькофф страхование»
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