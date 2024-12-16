«Т-Страхование» запустило пилот по страхованию роботов-доставщиков

«Т-Страхование» запускает пилотный проект по страхованию роботов-доставщиков «Яндекса», перевозящих небольшие грузы, посылки, продукты и доставляющих еду из ресторанов. На первом этапе проекта застраховано 10 роботов-роверов сроком на 12 месяцев, сообщает пресс-служба «Т-Банка».

Страховой пакет включает в себя такие риски, как пожар, удар молнии, другие стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц, механические повреждения, с которыми роботы могут столкнуться при доставке заказов.

Иван Мироненко, гендиректор «Т-Страхования»: Запуск этого пилотного проекта — первый шаг для подготовки документальной базы для страхования роботов в логистике. Потенциал такого рынка достаточно большой — с каждым годом различные компании всё больше применяют автономные технологии, особенно в логистике. Мы надеемся, что старт нашего сотрудничества с «Яндексом» поможет сформировать необходимый базис для изучения потенциала такого страхового продукта.

Летом стало известно, что «Яндекс» объединит разработку беспилотных авто и роботов-доставщиков под одним брендом.