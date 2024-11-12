Страховщики будут компенсировать моральный ущерб от утечки данных

До конца 2025 года страховщики могут запустить в России продукт по компенсации морального ущерба, вреда имуществу и здоровью от утечки персональных данных (ПД). Об этом РБК сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.

Организация предлагает выплачивать моральный ущерб клиентам компаний, чьи данные утекли. Размер выплат будет зависеть от категории персональных данных: 1 тыс. руб. за утечку простых ПД, к которым относятся фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, семейное положение, социальный статус, имущество, размер доходов и т. д. 2 тыс. руб. выплатят за утечку специальных персональных данных, в числе которых политические взгляды, религия, расовая и национальная принадлежность, состояние здоровья. 5 тыс. руб. заплатят при утечке биометрических данных.

Если при утечке ПД нанесён вред здоровью и имуществу пользователя, то в этом случае размер выплаты должен соответствовать фактическому ущербу, но не больше 50 тыс. руб.

Страховая сумма будет разной в зависимости от числа персональных данных, которые хранит компания: 5 млн руб., если организация хранит до 1 тыс. ПД, 20 млн руб. — при хранении 10 тыс. данных, 100 млн руб. — при хранении 100 тыс. ПД, 500 млн руб. — при хранении 1 млн данных. Страховая сумма составит 1 млрд руб., если компания хранит свыше 1 млн данных.

Такой вид страхования предлагают сделать добровольным. На прошлой неделе проект представили на круглом столе в Совете Федерации. Продавать продукт готовы около пяти страховых компаний, их число может вырасти до десяти.

Ранее сообщалось, что личные данные почти 90% взрослого населения России есть в открытом доступе.