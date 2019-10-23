«Столимонов»: «Столото» запустил спецпроект во «ВКонтакте»

Крупнейший распространитель государственных лотерей в России «Столото» совместно с агенством The Story Lab и dentsu X запустил специальный проект во «ВКонтакте». Пользователи соцсети могут приобрести лотерейные билеты, задать вопросы умному чат-боту, а также получить набор стикеров с новым персонажем-маскотом «Столимонов».

За первое полугодие 2019 года российские лотереи увеличили продажи в цифровых каналах на 53,7%. Основной вклад в этот рост обеспечивает молодежь — люди до 35 лет, использующие мобильный интернет. За последний год аудитория в этом сегменте выросла до 46%. При этом наибольшей точкой роста остается сегмент до 25 лет, который, по данным исследования IGT, находит лотерею устаревшим способом для развлечения, а способ ее продвижения — скучным и оторванным от реальной жизни.

Именно поэтому было принято решение о запуске специального проекта во «ВКонтакте». Пользователи соцсети смогут приобрести лотерейные билеты, задать вопросы умному чат-боту, а также получить набор стикеров с новым персонажем-маскотом «Столимонов».

Альберт Усманов, директор по цифровому маркетингу S8 Capital: Наша стратегия по омоложению аудитории в лотерейном бизнесе, заявленная год назад, показала свою эффективность. Нам удалось заметно увеличить прибыль компании год к году за счет этого сегмента. Последние отраслевые исследования показывают, что выход на более молодую аудиторию должен строиться иначе. В рамках этого проекта мы рассчитываем проверить эту гипотезу и привлечь не менее 80 тысяч новых участников государственных лотерей за три месяца.

Пользователи смогут приобрести билеты на знаковые тиражи государственных лотерей, узнать подробнее о правилах лотерей и проверить свои билеты у чат-бота «Столото» в соцсети. Бот также сможет рассказать, как получить новые уникальные стикеры и напомнит о новых розыгрышах.

Для получения первых восьми брендированных стикеров из набора пользователям потребуется подписаться на чат-бот в официальном сообществе «Столото» во «ВКонтакте». Для подписки пользователям необходимо подтвердить, что им исполнилось 18 лет.

Полный набор стикеров смогут получить те участники, которые не менее четырех раз приобретут билеты на распределительный или новогодний тираж «Русского лото» в официальном чат-боте «Столото» во «ВКонтакте».

«Столото» ищет разные способы приобщения молодежи к лотерейной культуре. Например, ранее сообщалось об интеграции бренда на EPICENTER, а также об успешном привлечении аудитории из социальной сети TikTok.