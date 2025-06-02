Стоимость поездок на такси может вырасти в России на 30%

В России рост стоимости поездок на такси может составить порядка 30%. Такое мнение «Автостату» высказала глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

К повышению тарифов на таксомоторные перевозки приведет необходимость заменить автопарк после вступления в силу с 1 марта 2026 года закона о локализации машин для такси. Согласно документу, таксисты смогут использовать только автомобили, собранные на территории России.

Кроме того, на стоимость поездок на такси окажут влияние рост цен на запчасти и обслуживание, высокая ключевая ставка (сейчас составляет 21%), недоступность льготных лизингов и кредитов, а также необходимость для автопарков переоснащать станции техосблуживания и обучать персонал. С рынка может уйти часть водителей и таксопарков, в результате сократится предложение и вырастет время ожидания такси.

По мнению шеф-редактора радио «Автодор» Игоря Моржаретто, рост цен на такси будет связан не только с вступлением в силу закона о локализации, но и с высокой стоимостью автомобилей, высокими кредитными ставками и инфляцией.

Ранее в аналитическом центре при правительстве России заявляли, что новые требования к локализации такси могут лишить отрасль половины водителей.