Новые требования к локализации такси могут лишить отрасль половины водителей

Если закон о требованиях к локализации автомобилей, используемых в такси, вступит в силу в нынешней редакции, то отрасль может лишиться до 507 тыс. водителей (около 51% от общего числа). С таким прогнозом выступил аналитический центр при правительстве России, пишет РБК.

Сегодня депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении законопроект о локализации такси. Было предложено перенести вступление закона в силу с 1 октября 2025 года на 1 марта 2026-го и ввести отсрочку для Калининградской области и Дальнего Востока до 1 марта 2028 года и 1 марта 2030-го соответственно.

В аналитическом центре оценили совокупные выпадающие доходы водителей при приведении парка в соответствие новым требованиям в сумму до 289 млрд руб. На фоне принятия закона из отрасли могут уйти до 89,5% водителей с частичной занятостью на собственных машинах, 35,6% работающих на арендованных автомобилях с полной занятостью и 15,2% таксистов с полной занятостью на личных авто.

Новые машины, которые соответствуют прописанным в законопроекте требованиям, стоят в среднем в 2,1 раза дороже подержанных (1,73 млн руб. против 840 тыс.). Кроме того, под требования подходят только четыре модели LADA (Granta, Vesta, Iskra, Aura), «Москвич 3» и «Москвич 6», XCITE X-Cross 7 и X-Cross 8, а также электромобили Evolute i-PRO и i-JOY.

Аналитический центр предлагает расширить номенклатуру доступных автомобилей, ввести субсидии на покупку машин для такси и льготный лизинг моделей, соответствующих новым требованиям.

Ранее в Госдуме предложили ввести новые штрафы для агрегаторов такси. Штрафовать хотят за передачу заказа водителям без действующего разрешения на управление машиной.