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13.05.2025 в 15:10

Госдума приняла закон о локализации машин такси

Использовать для работы можно будет только машины с высокой долей российских компонентов

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Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси. Документ предоставляет субъектам РФ право устанавливать обязательные требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легковых такси, сообщает ТАСС.

Согласно принятому закону, для включения авто в реестр такси нужно выполнить одно из следующих требований. Так, совокупное количество баллов локализации должно соответствовать совокупному количеству баллов, установленному правительством для госзакупок. Кроме того, указанный автомобиль должен быть произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Однако с 1 января 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов локализации.

Депутаты сделали исключение для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Там требования не будут применяться до 1 марта 2028 года, в регионах ДФО — до 1 марта 2030 года.

Ранее сообщалось, что если закон вступит в силу, то отрасль может лишиться до 507 тыс. водителей (около 51% от общего числа). Новые машины, которые соответствуют прописанным в законопроекте требованиям, стоят в среднем в 2,1 раза дороже подержанных.

локализация такси
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