Стоимость клика в интернете значительно снизилась

Цена клика (CPC) снизилась год к году до 43% в зависимости от платформы. Такое падение связано с «откатом рынка после повышения цен на рекламные услуги» из-за ухода многих зарубежных площадок. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные click.ru.

Так, средний показатель CPC в «Яндекс Директе» за октябрь 2024 года составил 18,23 руб. (на 27,7% меньше, чем годом ранее), в «VK Рекламе» и myTarget — 8,15 руб. и 13,48 руб. соответственно (на 40% и 43% ниже).

Показатель кликабельности рекламы (CTR) за год вырос у «VK Рекламы» более чем в два раза и составил 1,12%; у myTarget — на 27,2%, до 0,42%, у «Яндекс Директа» — на 34,2% до 1,41%. CTR по кампаниям «Яндекс Директа» по показам в сетях вырос на 54,5%, до 1,19%, а по поисковым кампаниям — упал на 4,9%, до 3,81%.

В «СберМаркетинге» отмечают схожую динамику по CPC «VK Рекламы» и myTarget. «По первому наблюдаем снижение примерно на 38%, по второму — примерно на 50%. Связываем это с работой площадок над алгоритмами», — сообщил гендиректор платформы Станислав Андреев. Одновременно с этим наблюдается и рост цены привлечения (CPA) в цифровой рекламе в интернете, а также рост стоимости медиаразмещений, добавил он.

Участники рекламного рынка связывают такую разнонаправленную динамику с ростом потребности в медийной рекламе. При этом они отмечают, что средняя цена клика может искажаться за счет некачественного инвентаря.

Согласно исследованию от E-Promo Group, в третьем квартале инфляция в перформанс-рекламе показала самое заметное замедление: по сравнению со вторым кварталом 2024-го CPC подорожала всего на 2,6%, а CPA выросла незначительно — на 3,2%.