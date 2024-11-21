Цены на перформанс-рекламу стабилизировались впервые за два года

Согласно ежеквартальному исследованию от рекламной группы E-Promo Group «Медиаинфляция в диджитале. Q3'24 vs Q3'23 и Q3'24 vs Q2'24», в третьем квартале 2024 года инфляция в перформанс-рекламе показала самое заметное замедление за все семь кварталов, что ведется наблюдение. По сравнению со вторым кварталом 2024-го CPC подорожала всего на 2,6%, а CPA выросла незначительно — на 3,2%.

При этом по сравнению с третьим кварталом 2023-го стоимость клика снизилась на 0,4%, а стоимость конверсии (целевого действия) — возросла на 17,9%.

Как отмечают авторы исследования, самый низкий показатель инфляции в перформанс-рекламе за все периоды измерений с начала 2023 года зафиксирован в сфере e-commerce. В третьем квартале 2024-го относительно второго квартала 202-го стоимость закупки трафика (CPC) осталась неизменной (+0,5%), а конверсий — снизилась на 2,2%. При этом год к году CPC вырос только на 2%, а CPA — на 6,1%.

Методология В рамках исследования было проанализировано более 92 тыс. рекламных кампаний, проведенных в третьем квартале 2023 года, а также во втором и третьем кварталах 2024 года, в четырех отраслях: e-commerce, недвижимость, фармацевтика и финансы. Общий бюджет исследуемых рекламных кампаний составил 7,6 млрд руб. По каждой отрасли изучались ключевые показатели эффективности в основных перформанс-каналах: CTR, CPC, CR и CPA. Для обеспечения корректности данных из анализа были исключены рекламные площадки и кампании с недостаточной статистической репрезентативностью, а также brandformance-кампании. Все значения CPC и CPA приведены без учета наценок, агентских комиссий и НДС. Сравнительный анализ эффективности рекламных кампаний проводился в двух разрезах: Q2'24 относительно Q2'23 и Q2'24 относительно Q1'23. В данном отчете для анализа показателей на площадке «ВКонтакте» использовались результаты кампаний, запущенных через новый рекламный кабинет.

Аналитики E-Promo Group указывают, что третий квартал характеризуется дальнейшим переходом аудитории на маркетплейсы. Большинство рекламодателей стремятся к полной представленности ассортимента на ключевых маркетплейсах, а не ограничиваются дисконтированными товарами, отдельными линейками или суббрендами.

«Устоявшаяся в массе своей конъюнктура рынков в сегментах e-commerce, поддержка brandformance-размещениями, а также фокус на упрощение клиентского пути и улучшение продуктовых характеристик глобально способствуют снижению темпов медиаинфляции», — сказано в исследовании.

По данным отчета, в фармацевтической отрасли дефляция наблюдается как квартал к кварталу, так и год к году. В третьем квартале 2024-го относительно аналогичного периода прошлого года СРС снизился на 14%, СРА — на 36,5%.

Дефляция показателей отображает тренд на повышение эффективности рекламных кампаний за счет использования большего количества автостратегий и более гибкого подхода у фармпроизводителей к таргетингам. По сравнению со вторым кварталом 2024-го стоимость клика в среднем по отрасли снизилась на 0,8%, а целевого действия — на 10,8%.

В финансовой отрасли стоимость рекламы сохраняется на стабильных значениях, уточняют в E-Promo Group. По мнению аналитиков, на медиапоказатели оказывают влияние изменения условий и спроса на финансовые продукты.

Основные факторы — изменение ключевой ставки, продолжение роста средств населения на срочных вкладах, снижение выдачи ипотеки в сентябре, а также замедление роста потребительского кредитования. В результате относительно второго квартала 2024 года зафиксирована тенденция к стабилизации показателей: СРА снизился на 3,3%, СРС вырос на 4%.

По сравнению с третьим кварталом 2023-го стоимость клика фактически удалось удержать на уровне предыдущего года (+1,2% в годовом выражении), стоимость конверсии увеличилась на 15,5%, говорится в исследовании.

В недвижимости на фоне исторически ажиотажного спроса в третьем квартале 2023-го в третьем квартале текущего года значительно снизилась конверсионность рекламных объявлений девелоперов, таким образом повысив показатель СРА на 58,4%. При этом стоимость закупаемого инвентаря изменилась менее существенно — СРС выросла на 4,5%.

Относительно невысокий уровень жилищного кредитования к концу квартала пока несущественно отразился на квартальной динамике — стоимость клика относительно второго квартала 2024-го выросла чуть меньше чем на 3%, в то время как стоимость целевого обращения стала выше на 13,5%.

На фоне достаточно высокой базы медиаинфляции performance-маркетинга прошлого года заметно снижение темпов удорожания продвижения. Квартальная динамика и в четвертом квартале продолжит этот тренд: стоимость закупки трафика и конверсий в целом увеличится на 5−10%. Однако в зависимости от отрасли динамика может быть разнонаправленной.

Сравнивая показатели год к году, в четвертом квартале 2024-го относительно четвертого квартала 2023-го можно прогнозировать медиаинфляцию CPA минимум в 2 раза ниже, чем годом ранее, в промежутке 20−30%. Традиционно темпы роста стоимости трафика сравнительно ниже.

Как отмечают аналитики, медиаинфляция в 2024 году вернулась к динамике базового прироста 20−30% в зависимости от каналов, отраслей и сезонности в них. В E-Promo Group прогнозируют, что в 2025 году показатель останется в этом же диапазоне на фоне высокого уровня общей инфляции и снижения покупательской способности, нивелируемых обновлениями площадок и популяризацией brandformance-инструментов.