Стартап из Японии разработал девайс для ощущения боли в метавселенной

Японская компания H2L, которая была запущена при поддержке Sony в 2012 году, представила устройство для ощущения физической боли в виртуальном пространстве.

Девайс фиксирует сокращение человеческих мышц, а корпус сделан в виде браслета, который использует электрическую стимуляцию. Это позволяет пользователю ощущать присутствие окружающих объектов, а его аватару — повторять движения игрока. Например, он сможет почувствовать удар птичьего клюва или испытать яркие эмоции от ловли мяча.

Как отметил генеральный директор H2L Эми Тамаки, к 2029 году компания планирует «освободить людей от любых ограничений, накладываемых телом, пространством и временем».

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