Start и Gallery заключили партнёрство

Компания Start You (входит в группу компаний START ) и оператор наружной рекламы Gallery (входит в группу «Медиа1») объявили о партнёрстве на Национальном рекламном форуме (НРФ'6).

Клиенты оператора смогут использовать образы из оригинальных проектов онлайн-кинотеатра, включая сериалы «Алиса не может ждать», «Вампиры средней полосы», «Содержанки», «Контейнер» и других, рассказали Sostav в пресс-службе Gallery.

Анна Евневич, генеральный директор Start You: Такой комплекс услуг не имеет аналогов и станет первым на рынке. Данное предложение позволяет получать оптимальные решения для брендов с разными бюджетами, задачами и возможностями, где будут одновременно просчитаны сочетания стоимости размещения медиапланов и креатива в одном пакете.