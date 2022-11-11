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11.11.2022 в 12:20

Start и Gallery заключили партнёрство

Группа предоставит оператору наружной рекламы право на использование образов из оригинальных сериалов

Компания Start You (входит в группу компаний START ) и оператор наружной рекламы Gallery (входит в группу «Медиа1») объявили о партнёрстве на Национальном рекламном форуме (НРФ'6).

Клиенты оператора смогут использовать образы из оригинальных проектов онлайн-кинотеатра, включая сериалы «Алиса не может ждать», «Вампиры средней полосы», «Содержанки», «Контейнер» и других, рассказали Sostav в пресс-службе Gallery.

Анна Евневич, генеральный директор Start You:

Такой комплекс услуг не имеет аналогов и станет первым на рынке. Данное предложение позволяет получать оптимальные решения для брендов с разными бюджетами, задачами и возможностями, где будут одновременно просчитаны сочетания стоимости размещения медиапланов и креатива в одном пакете.

Валентин Ельцов, директор по продуктам Gallery:

Это уникальное коробочное решение для рекламодателя, в котором он может получить «лицо» для своего бренда, большой федеральный охват рекламы и аналитику размещения вплоть до влияния на продажи.

Gallery Start Start You
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