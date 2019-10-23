Старт ежегодной премии доверия потребителей «Марка №1 в России-2019»

Как обычно, в первый месяц осени в сети интернет стартовало открытое общенациональное голосование потребителей МАРКА № 1 В РОССИИ 2019. Методика определения любимых марок проста — это подсчет голосов. Рэнкинг НАРОДНАЯ МАРКА® определяет бренды, обладающие наибольшей спонтанной известностью и формирующие у покупателей мнение о себе, как о ЛУЧШИХ.

В этом году голосование будет проходить по следующему графику:

Блок «Услуги и сервис» 16 — 22 сентября 2019

Блок «Продовольственные товары» 23 — 29 сентября 2019

Блок «Непродовольственные товары» 30 сентября — 6 октября 2019

Блок «Медицинские препараты» 7 — 13 октября 2019

Объявление лауреатов ноябрь 2019.

Торжественная церемония награждения победителей и праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце — 14 декабря 2019.

Следите за анонсами, в которых будет опубликован список общенациональных изданий и сайтов в сети Интернет, где можно будет отдать свой LIKE любимой марке.

Каждый LIKE ценен для нас. Это не просто премия — это частичка души каждого проголосовавшего за любимый бренд.