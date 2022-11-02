Starbucks представил дизайн рождественских стаканов. Этой традиции уже 25 лет

Приближается рождественский сезон — это значит, что мировые бренды активно начинают анонсировать тематические активации. Некоторые из них становятся многолетней традицией. Например, дизайн праздничных стаканов сети кофеен Starbucks уже 25 лет радует не только поклонников согревающих напитков, но и профессиональное сообщество.

Выпускать рождественские стаканы бренд начал в 1997 году — за это время праздничная упаковка несколько раз сменила фирменные цвета и графический паттерн. Sostav собрал для вас подборку реализованных концептов.

1997

Первые стаканы бренд выпускал в непривычном фиолетовом цвете — так креаторы связывали значимость кофейного напитка с настоящими драгоценностями.

1998

1999

Праздничный стакан Starbucks впервые появляется в причудливом дизайне с изображением снежинок и других рождественских атрибутов.

2000

В 2000-м году креаторы представили «кофейный городок» — милую деревню на фоне сверкающего ночного неба.

2001

В этом году бренд выбрал лаконичность — полосы стали символизировать подарочную упаковку.

2002

Классическое изображение белых снежинок станет фаворитом у пользователей и сделает упаковку узнаваемой среди конкурентов — этот дизайн бренд повторит еще несколько рождественских сезонов.

2003

Так, в 2003 году упаковка станет ярче, а изображение зимних атрибутов — более реалистичным.

2004

В 2004 году дизайнеры сделали из логотипа сети рождественский венок, украсив его бантиком.

2005

В 2005 году дизайнеры убрали пестроту на упаковке, оставив надпись в стиле гравировки — она напоминает, что такие волшебные моменты случаются только раз в году.

2006

На станаках появились силуэты поклонников кофейни — так дизайнеры подчеркнули силу комьюнити.

2007

Силуэты получили сюжетное развитие — герои упаковки отправились на каток.

2008

В 2008-м году дизайнеры вернулись к теме подарков с классическими рождественскими мотивами.

2009

В 2009 году логотип стал ёлочной игрушкой. Также упаковку украсили тёплые пожелания радости и любви.

2010

2011

Для своего праздничного стакана бренд выбирает AR-технологии — чтобы «оживить» принт, креаторы разработали приложение Starbucks Cup Magic.

2012

2013

2014

2015

2016

Впервые дизайн стаканов для Starbucks создают пользователи — 13 вариантов упаковки были реализованы для шести мировых стран.

2017

С помощью принта в виде сердца креаторы бренда напомнили о важности благотворительности.

2018

2019

2020

2021

2022

В начале августа российские активы Starbucks перешли рэперу Тимати — Sostav подробно рассказал о перезапуске сети в Stars Coffee в специальном фотоотчёте.