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18+
02.11.2022 в 19:20

Starbucks представил дизайн рождественских стаканов. Этой традиции уже 25 лет

Sostav рассказывает, как тематические принты кофейни стали любимой активацией пользователей

Приближается рождественский сезон — это значит, что мировые бренды активно начинают анонсировать тематические активации. Некоторые из них становятся многолетней традицией. Например, дизайн праздничных стаканов сети кофеен Starbucks уже 25 лет радует не только поклонников согревающих напитков, но и профессиональное сообщество.

Выпускать рождественские стаканы бренд начал в 1997 году — за это время праздничная упаковка несколько раз сменила фирменные цвета и графический паттерн. Sostav собрал для вас подборку реализованных концептов.

1997

Первые стаканы бренд выпускал в непривычном фиолетовом цвете — так креаторы связывали значимость кофейного напитка с настоящими драгоценностями.

Источник: stories.starbucks.com

1998

Источник: stories.starbucks.com

1999

Праздничный стакан Starbucks впервые появляется в причудливом дизайне с изображением снежинок и других рождественских атрибутов.

Источник: stories.starbucks.com

2000

В 2000-м году креаторы представили «кофейный городок» — милую деревню на фоне сверкающего ночного неба.

Источник: stories.starbucks.com

2001

В этом году бренд выбрал лаконичность — полосы стали символизировать подарочную упаковку.

Источник: stories.starbucks.com

2002

Классическое изображение белых снежинок станет фаворитом у пользователей и сделает упаковку узнаваемой среди конкурентов — этот дизайн бренд повторит еще несколько рождественских сезонов.

Источник: stories.starbucks.com

2003

Так, в 2003 году упаковка станет ярче, а изображение зимних атрибутов — более реалистичным.

Источник: stories.starbucks.com

2004

В 2004 году дизайнеры сделали из логотипа сети рождественский венок, украсив его бантиком.

Источник: stories.starbucks.com

2005

В 2005 году дизайнеры убрали пестроту на упаковке, оставив надпись в стиле гравировки — она напоминает, что такие волшебные моменты случаются только раз в году.

Источник: stories.starbucks.com

2006

На станаках появились силуэты поклонников кофейни — так дизайнеры подчеркнули силу комьюнити.

Источник: stories.starbucks.com

2007

Силуэты получили сюжетное развитие — герои упаковки отправились на каток.

Источник: stories.starbucks.com

2008

В 2008-м году дизайнеры вернулись к теме подарков с классическими рождественскими мотивами.

Источник: stories.starbucks.com

2009

В 2009 году логотип стал ёлочной игрушкой. Также упаковку украсили тёплые пожелания радости и любви.

Источник: stories.starbucks.com

2010

Источник: stories.starbucks.com

2011

Для своего праздничного стакана бренд выбирает AR-технологии — чтобы «оживить» принт, креаторы разработали приложение Starbucks Cup Magic.

Источник: stories.starbucks.com

2012

Источник: stories.starbucks.com

2013

Источник: stories.starbucks.com

2014

Источник: stories.starbucks.com

2015

Источник: stories.starbucks.com

2016

Впервые дизайн стаканов для Starbucks создают пользователи — 13 вариантов упаковки были реализованы для шести мировых стран.

Источник: stories.starbucks.com

2017

С помощью принта в виде сердца креаторы бренда напомнили о важности благотворительности.

Источник: stories.starbucks.com

2018

Источник: stories.starbucks.com

2019

Источник: stories.starbucks.com

2020

Источник: stories.starbucks.com

2021

Источник: stories.starbucks.com

2022

Источник: stories.starbucks.com

В начале августа российские активы Starbucks перешли рэперу Тимати — Sostav подробно рассказал о перезапуске сети в Stars Coffee в специальном фотоотчёте.

Источник: stories.starbucks.com
Starbucks Stars Coffee
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