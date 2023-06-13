Сумма сделки по продаже Starbucks составила около 500 млн рублей

Стоимость активов Starbucks составила около 500 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на совладельца сети кофеен Stars Coffee Антона Пинского. Он отметил основной задачей новых владельцев стал возврат клиентов, которые ушли в другие кофейни после того, как Starbucks перестал работать в России.

Пинский отметил, что основная часть кофеен сети Stars Coffee, пришедшей на смену Starbucks в России, начала работу в конце сентября — начале октября 2022 года. В ноябре новая сеть отставала от прежних показателей бренда, но сравнялась в январе 2023 года, и превысила в феврале.

По словам совладельца сети, несколько точек закрыли из-за стоимости аренды. Компания начала открывать точки в новых местах, где ранее не было кофеен Starbucks.

«…И они работают не хуже остальных. Даже франшизы стали продавать. Словом, проект развивается успешно. Думаю, деньги, потраченные на приобретение и перезапуск активов, вернём до конца года», — отметил он.

Пинский также утверждает, что им удалось «качественно улучшить продукт». По его словам, кофе стал мягче, поскольку улучшилась техника обжарки, так же расширился ассортимент блюд. Однако средний чек повысился с 430 руб. до 580 руб.

В марте 2022 года сеть Starbucks приостановила деятельность в России, а также импорт сырья в страну, а также закрыла кафе. Компания приняла такое решение в связи с СВО. После Starbucks ликвидировал юридическое лицо в России «Кофе Сирена». В августе рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский приобрели активы американской сети кофеен Starbucks в России. Бывшие кофейни Starbucks переименовали в Stars Coffee. В качестве логотипа было выбрано похожее на оригинальную русалку американского бренда изображение девушки в кокошнике.