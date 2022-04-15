Станислав Колосков ушёл из «Тануки»

Станислав Колосков сообщил на Facebook (входит в Meta — признана экстремистской и запрещена в России) о своём уходе из сети суши-баров «Тануки». В компании он с июля 2020 года занимал должность директора по маркетингу.

В «Тануки» Колосков отвечал за SMM, дизайн, digital-маркетинг и CRM, а также маркетинг ресторанов «Тануки», «Ёрш» и мороженого «Моджи» от Bubbies.

В маркетинге и e-commerce топ-менеджер работает более 16 лет. Он начинал карьеру в «Техносиле» и «Спортмастере». В 2012 году стал директором по маркетингу и электронной коммерции сети обувных салонов Alba.

В 2015−2016 годах Колосков работал в ювелирной сети Sunlight. С конца 2016 года был директором по маркетингу «Подружки» — под его руководством, в частности, бренд запустил интернет-магазин сети. В марте 2020 года Колосков перешёл в «Рив Гош» на должность директора по цифровой трансформации и омниканальности.

В «Тануки» Колосков осенью 2021 года выстоял в борьбе с борьбе с «Мужским государством» (признано экстремистской организацией и запрещено в России) — стороники объединения угрожали расправой и присылали оскорбления семье менеджера.