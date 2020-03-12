Станислав Колосков покинул сеть «Подружка» ради «Рив Гош»

С 10 марта бывший директор по маркетингу сети магазинов «Подружка» Станислав Колосков работает на должности директора по цифровой трансформации и омниканальности ритейлера «Рив Гош». Информация об этом опубликована на личной странице Колоскова в Facebook.

Колосков работает в области маркетинга больше 13 лет. Он руководил маркетингом и возглавлял подразделения в таких компаниях как «Техносила», «Ostin», «Alba», «Sunlight».

С 2015 года Колосков являлся директором по маркетингу и электронной коммерции компании Valtera. В отделе маркетинга «Подружки» Колосков работал на протяжении нескольких с ноября 2016 года.