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12.03.2020 в 16:05

Станислав Колосков покинул сеть «Подружка» ради «Рив Гош»

На новом месте работы он займется цифровой трансформацией ритейлера

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Facebook/Станислав Колосков

С 10 марта бывший директор по маркетингу сети магазинов «Подружка» Станислав Колосков работает на должности директора по цифровой трансформации и омниканальности ритейлера «Рив Гош». Информация об этом опубликована на личной странице Колоскова в Facebook.

Колосков работает в области маркетинга больше 13 лет. Он руководил маркетингом и возглавлял подразделения в таких компаниях как «Техносила», «Ostin», «Alba», «Sunlight».

С 2015 года Колосков являлся директором по маркетингу и электронной коммерции компании Valtera. В отделе маркетинга «Подружки» Колосков работал на протяжении нескольких с ноября 2016 года.

Рив Гош Подружка Станислав Колосков
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