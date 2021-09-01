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01.09.2021 в 18:40

Новый раунд в битве с «государством»: сеть «Тануки» создала Telegram-канал против хейта

Война ресторана с движением «Мужское государство» набирает обороты

Представители TanukiFamily объявили в своем Instagram о создании Telegram-канала для борьбы с ненавистью в бизнесе — как отметила сеть ресторанов в публикации, площадка была создана в качестве единого источника, в котором будет размещаться актуальная информация по кейсу битвы с движением «Мужское государство».

Также сегодня директор по маркетингу «Тануки» Станислав Колосков на своей странице в Facebook сообщил о поступлении личных угроз от «Мужского государства» — стороники объединения угрожали расправой и присылали оскорбления семье менеджера. Сам Станислав в посте анонсировал готовящиеся решительные меры со стороны сети ресторанов. Скорее всего, он имел в виду запуск Telegram-канала.

История противостояния «Тануки» с «Мужским государством» ежедневно порождает не только новые инфоповоды для СМИ и маркетологов, но и множество вопросов: Что происходит? Возможно ли примирение сторон? Чем закончится битва? А не подставной ли кейс перед нами? Узнаем на Sostav, редакция оперативно следит за развитием событий.

тануки Мужское государство
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