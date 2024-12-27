Стань актрисой на «Dомашнем»: конкурс для подписчиц

В рамках продвижения линейки мелодрам собственного производства «Сквозь слезы к счастью» был запущен конкурс «Стань актрисой на «Dомашнем»» по вовлечению подписчиков в процесс создания мелодрам. Мы провели его совместно с соцсетью «Одноклассники». О результатах сотрудничества Sostav рассказала команда телеканала «Dомашний».

Задача: дать возможность зрителям стать частью процесса создания сериалов, повысить телесмотрение и вовлеченность подписчиков в группе канала «ОК»

Подписчицы канала — очень активные к контенту «Doмашнего», поэтому было принято решение привлечь их напрямую к съемочному процессу.

Виктория Швецова, ведущий менеджер по развитию диджитал продуктов телеканала «Dомашний»: Линейки мелодрам «Doмашнего» — это истории об обычных женщинах и для обычных женщин. Поэтому, продумывая стратегию продвижения, нам казалось очень логичным привлечь наших зрительниц к съемкам. Снимая контент в тесном контакте с аудиторией, мы не только повышаем лояльность к сериальной линейке канала, но и привносим еще больше жизненной атмосферы в наши четырехсерийки.

Механика

Эфирно-диджитальный конкурс проходил с 28 октября до 24 ноября. Мы предложили подписчицам попробовать себя в определенной роли и проявить свои таланты. В соцсети «Одноклассники» разместили отрывок из премьерной мелодрамы линейки «Сквозь слезы к счастью» под названием «Верная жена». Для участия в конкурсе нужно было повторить эпизод и прислать в личные сообщения группы канала в «ОК» свой вариант видео. А в эфире появлялся ролик с вопросом: «Хочешь стать актрисой сериала на «Dомашнем»? Тогда участвуй в конкурсе».

Мария Барабанова, креативный диджитал-продюсер телеканала «Dомашний»: К выбору эпизода, который требовалось повторить участницам, мы подошли тщательно. Нам хотелось, чтобы, играя такую небольшую роль даже в самопробах, пользовательницы смогли показать настоящие женские переживания. Именно поэтому выбор пал на монолог о поиске «Прекрасного Принца».

У каждой зрительницы появилась возможность проявить свои творческие способности и почувствовать себя настоящей актрисой сериала на «Dомашнем». Участницы подошли к конкурсу креативно: придумали интересные локации и реквизит, но некоторые смогли воссоздать предложенный эпизод очень близко к оригиналу.

Результаты

Мы получили около 300 видео самопроб от участниц конкурса.

Охват конкурсного поста превысил среднемесячный охват группы в 3 раза, публикацию посмотрели 540 тыс.

Командой канала были выбраны 10 участниц, которые вошли в шорт-лист, из него генеральный продюсер канала выбрала трех победительниц. Ими стали обычные женщины из Нижнего Тагила, Воронежа и Москвы. Именно они станут актрисами эпизода в сериалах канала «Dомашний».