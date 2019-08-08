Стали известны темы международного форума Baltic Weekend 2019

26−27 сентября в Санкт-Петербурге пройдет международный форум по коммуникациям Baltic Weekend. Этой осенью профессионалы в области коммуникаций обсудят трансформацию коммуникационного рынка, глобальные тренды, прорывные технологии и эффективные инструменты, а также ключевые вызовы для бизнеса.

Baltic Weekend — масштабное отраслевое мероприятие с участием российских и зарубежных специалистов по связям с общественностью, маркетологов и рекламистов, а также представителей власти, бизнеса и масс-медиа. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications.

Архитектура осеннего Baltic Weekend полностью отражает современные тенденции и те вызовы, которые сейчас стоят перед глобальной индустрией. В первый день форума состоится паблик-ток с известными и успешными людьми «Сегодня — линейный сотрудник, завтра — CEO». Секретами успеха поделятся топ-менеджеры крупных компаний. Так же 26 сентября пройдет очная защита финалистов в номинации «Специалист года» международной премии по коммуникациям PROBA Awards.

ТЕМЫ ФОРУМА

«Я это попробовал, и мне это нравится»

Подход к работе с агентами влияния стал более осмысленным и стратегическим. Если раньше речь шла в основном о точечных интеграциях, то теперь бренды стремятся к полноценному амбассадорству. Зачем нужны послы бренда и что полезного они могут дать бизнесу обсудят на Baltic Weekend участники сессии.

Наш бренд — кризис

Совместно с Ассоциацией Менеджеров обсудим, что делать пиарщику во время кризиса. Каковы тренды антикризисных коммуникаций? Какие средства использовать и где искать союзников?

PR и коучинг

Как развивать коммуникационные команды в агентствах и корпорациях? Как коучинг может помогать PR командам развивать креативность, добиваться выдающихся результатов и противостоять панике, провокациям и кризисным явлениям? Обсудим на одной из секций форума.

Цифровая реальность

Одна из самых больших возможностей цифровой коммуникации — это возможность доносить до целевой аудитории новости в режиме online. Более 90% компаний имеют аккаунты в Яндекс.Дзен и Facebook. Какие каналы эффективные для разных аудиторий? Какой контент подходит для нашумевшего TikTok, а какой лучше не использовать в Instagram? Расскажут эксперты.

Гражданская позиция бренда: хайп или реальная стратегия

Глобальные исследования показывают, что общество ожидает от компаний и брендов активных действий в социальной сфере. Кроме того, в информационном пространстве становится всё меньше тем, на которые бизнес готов коммуницировать. В этих условиях на первый план выходят социальные инициативы бизнеса. Как правильного рассказывать такие истории? Как сделать коллаборация с медиа? Нужно ли платить для продвижения социального контента? При поддержке Ассоциации Менеджеров.

Вычистить ватку, пересесть на лицо, встать в пикет и не лишиться работы. Вместе с АКОС обсудим, как пиарщику удержать баланс личной и корпоративной позиции в эпоху волатильной повестки. А с коллегами из АКМР представим лучшие видео с Московского международного фестиваля корпоративного видео в рамках круглого стола «Корпоративная социальная ответственность и корпоративные видеокоммуникации: технологии, тренды, ключи к успеху».

Регистрация на Baltic Weekend открыта до 17 сентября.

Подробная информация о проекте доступна на сайте Baltic Weekend.

По вопросам участия обращайтесь к Валерии Черепановой по телефону: +7 812 380 00 07, доб. 283, или по электронной почте v.cherepanova@spncomms.com

Генеральный информационный партнер — ТАСС

Генеральный радиопартнер — Business FM

Генеральный телевизионный партнер — Канал 78

Генеральный международный партнер — Sputnik

Генеральный отраслевой партнер — Sostav.ru

Образовательный партнер — MACS

Официальные информационные партнеры — Интерфакс, Сноб

Информационные партнеры форума — Росбалт, Mediabitch (PR Bee), Дни.ру, SCAN, PR News, Event Live, Business Daily, Live Communications Magazine

Ассоциации — Ассоциация менеджеров, АКОС, РАСО, АКМР, IABC, REMA, REPA