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18+
28.01.2025 в 18:47

Стали известны победители премии в области AI в дизайне «Айда»

Нейрокомикс «Воспоминания о настоящем» вошел в шорт-лист номинации Best of the best

Подведены итоги премии в области искусственного интеллекта в дизайне «Айда». По два победителя было названо в пяти номинациях: Best of the best, «Графический дизайн», «Web-дизайн», «Анимация», «Социальные проекты».

Лучшими в номинации Best of the best стали AI рекламная кампания «Отелло» и платформа AI DSGN. В шорт-лист премии также вошел нейрокомикс «Воспоминания о настоящем».

Победителями в номинации «Графический дизайн» стали постер «Annihilation. Мутировавшие галлюцинации» и брендинг для рок-фестиваля «‎Поляна»‎.

В номинации «Web-дизайн» победу одержали проект Pepa pictures filler AI и проект маркетплейса ai.market.

Лучшими в номинации «Анимация» были признаны ролик для музея Троице-Сергиевой Лавры «Магия времени: от прошлого к будущему» и видео для выставки «Защитники южных рубежей России 16−17 веков» в Тульском государственном музее оружия.

Победу в номинации «Социальные проекты» одержали возрожденная с помощью нейросети Kandinsky коллекция полотен, утраченных во время Великой Отечественной войны, а также инклюзивный проект по поддержке людей с особенностями развития Alfa Bank AI.

Победителей наградили статуэтками и дипломами. Также им вручили сертификаты от Phygital+ на использование сервисов компании. Лучшие в номинации Best of the best получили сертификаты на обучение в Mads.

На премию подали заявки представители продуктовых компаний, рекламных и креативных агентств, дизайн-студий, средств массовой информации, медиа и фрилансеры. В жюри вошли эксперты сферы дизайна, брендинга, рекламы, AI-технологий. Заявки принимали с 15 октября по 26 декабря 2024 года.

Премия искусственный интелект
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